البنك المركزي التركي يواصل خفض الفائدة

خفض البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 1.5 نقطة مئوية، لتصل إلى مستوى 9% على أساس سنوي وأعلن المركزي التركي، في بيان، خفض سعر الفائدة 1.5 نقطة مئوية على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع، لتصبح 9 في المئة.