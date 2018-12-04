أسهم أوروبا تهبط مع تنامي الشكوك بشأن الهدنة التجارية الأميركية الصينية

فتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض يوم الثلاثاء في الوقت الذي بدأ فيه المستثمرون يطرحون تساؤلات بشأن ما إذا كانت الهدنة التي اتفقت عليها الولايات المتحدة والصين في نزاعهما التجاري ستقود إلى اتفاق طويل الأجل.

وبعد أن ارتفع في أول جلسة تداول لشهر ديسمبر كانون الأول، تراجع المؤشر داكس الألماني، الأكثر تأثرا بالصين ومخاوف الحرب التجارية، 0.4 بالمئة بحلول الساعة 0814 بتوقيت جرينتش.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة.

وتصدر قطاع السيارات الأوروبي، الأكثر تأثرا بمخاوف الحرب التجارية، قائمة القطاعات الأسوأ أداء منخفضا 1.2 بالمئة.