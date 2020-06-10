البرلمان المصري يقرّ موازنة قناة السويس بـ9 مليارات جنيه

وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب المصري على مشروع موازنة الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2020/2021، بإجمالى 9 مليارات و115 مليونا و100 جنيه.

وبلغت جملة التكاليف والمصروفات بمشروع موازنة الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2020/2021 نحو مليار و490 مليون جنيه، منها 400 مليون جنيه أجور.

كما شملت 40 مليون جنيه لشراء الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار، ونحو 630 مليون جنيه أعباء وخسائر، فيما بلغت جملة الإيرادات نحو 3 مليارات و200 مليون جنيه، منها ملياران و910 ملايين جنيه إيرادات النشاط، و250 مليون جنيه إيرادات استثمارات وفوائد، و40 مليون جنيه إيرادات وأرباح أخرى، لتبلغ جملة الموازنة الجارية نحو 3.2 مليار جنيه

كما بلغت جملة الاستخدامات الاستثمارية بمشروع موازنة الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2020/2021 نحو 5 مليارات و910 ملايين و100 ألف جنيه، منها ملياران و381 مليون جنيه استخدامات استثمارية، و3 مليارات و534 مليونا و100 ألف جنيه تحويلات رأسمالية.

كما بلغت الإيرادات الرأسمالية المتنوعة نحو 5 مليارات و910 ملايين و100 ألف جنيه، ليبلغ إجمالى مشروع الموازنة نحو 9 مليارات و115 مليونا و100 ألف جنيه.

المصدر: RT