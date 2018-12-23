أكدت شركة البترول الكويتية العالمية، أن مشروع "مصفاة فيتنام"، بين الكويت واليابان وفيتنام، تسهم في خلق العديد من الفرص الاستثمارية في الأسواق الاستراتيجية الرئيسية ذات النمو المرتفع في آسيا.

القاهرة — سبوتنيك. وقال الرئيس التنفيذي للشركة، نبيل بورسلي، اليوم الأحد 23 ديسمبر / كانون الأول الجاري، عقب الاحتفال بالتشغيل التجاري للمصفاة، إن المشروع يعتبر من المشاريع الضخمة والمهمة في مجال الطاقة، لجميع الملاك، وذلك في ضوء الطلب المتزايد على المنتجات النفطية.

وبين المسؤول الكويتي، أن المشروع يأتي في إطار تركيز مؤسسة البترول الكويتية على الاستثمار في الأسواق الاستراتيجية، وسيقوم بتغطية نحو 70 في المئة من الطلب على المنتجات النفطية في فيتنام.

وبحسب المسؤول، ستساهم مصفاة فيتنام (مجمع بتروكيماويات نغي سون)، في توفير منفذ آمن للنفط الكويتي، على المدى البعيد، وذلك من خلال تكرير نحو 200 ألف برميل من النفط الكويتي، يوميا، ويسهم في تسهيل بيع منتجات المصفاة في السوق المحلي.

وأشار بورسلي إلى أن المشروع يأتي متماشيا مع الخطة الاستراتيجية للكويت 2040، للاستثمارات العالمية ذات الجدوى الاقتصادية والعوائد المجزية.

وستنتج المصفاة مواد بترولية مكررة، مثل، غاز البترول المسال، والبنزين عالي الأوكتين، والديزل، ووقود الطائرات، والكبريت، إضافة إلى البارزيلين، والبولي بروبلين.

ويتم بيع المنتجات البترولية المكررة في السوق المحلي بفيتنام، في حين ستباع المنتجات البتروكيماوية لشركة "أديميتسو كوزان" اليابانية، وشركة الصناعات الكيماوية الكويتية، والعملاء الدوليين.

يشار إلى أن شركة "مصفاة فيتنام"، تأسست، في 2008؛ وتستحوذ شركة البترول الكويتية العالمية على 35.1 بالمئة من أسهم المشروع، وتمتلك شركة "أديميتسو كوزان" اليابانية نسبة مماثلة في المشروع.

وتستحوذ مجموعة فيتنام للنفط والغاز على 25.1 في أسهم المشروع، وشركة "ميتسوي" اليابانية للكيماويات على نسبة 4.7 بالمئة من المشروع، الذي بلغ رأس ماله التأسيسي نحو 9 مليار دولار أمريكي.