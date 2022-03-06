وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، مرسوما يسمح بسداد المدفوعات لبعض الدائنين الأجانب من الدول التي فرضت عقوبات على موسكو بالعملة الوطنية الروسية.