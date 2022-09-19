الدولار يصعد قرب أعلى مستوياته في 20 عاماً قبل رفع الفائدة

صعد الدولار مقتربا من أعلى مستوياته في 20 عاما مقابل العملات الرئيسية الأخرى، الاثنين، قبيل عدد كبير من اجتماعات البنوك المركزية ومنها اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من المرجح أن يقر رفعا كبيرا آخر لسعر الفائدة كانت المبادلات ضعيفة بوجه عام مع إغلاق الأسواق في لندن وطوكيو في عطلتين رسميتين.

مع ذلك، حافظ الدولار على قوته نظرا للتوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيتمسك بمسار الزيادة القوية لأسعار الفائدة لاحتواء التضخم المرتفع وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات منافسة، 0.4 بالمئة إلى 110.06، متجها لتسجيل أعلى مستوى في 20 عاما البالغ 110.79 الذي سجله في السابع من سبتمبر وتتوقع الأسواق رفع سعر الفائدة الأميركية بمقدار 75 نقطة أساس هذا الأسبوع مع فرصة 20 بالمئة تقريبا لزيادة بواقع 100 نقطة أساس.