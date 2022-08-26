الدولار قرب أعلى مستوى بعقدين

استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في عقدين مقابل العملات الرئيسية الأخرى، اليوم الجمعة، قبل خطاب لجيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المنتظر على نطاق واسع في ندوة "جاكسون هول". ويترقب المتعاملون مؤشرات حول خطط الفيدرالي الأميركي للتشديد النقدي بهدف الحد من التضخم، عندما يتحدث باول الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، بشكل مطرد خلال الأسبوعين الماضيين، وهو قريب جدا من ذروة عقدين عند 109.29 التي سجلها في منتصف يوليو. وفي أحدث تداولات خلال اليوم، كان مستقرا عند 108.470.