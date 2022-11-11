انخفضت عملة البيتكوين إلى أدنى مستوى لها في عامين من التداول اليوم الجمعة بعد أنباء عن إفلاس بورصة العملات المشفرة FTX بموجب المادة 11 من قانون الإفلاس الأمريكي.

ووفقا لمدونة FTX، فقد استقال سام بانكمان فرايد، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة FTX من منصبه، وتم تعيين جون راي الثالث في منصب الرئيس التنفيذي الجديد للشركة.

ويخسر البيتكوين 3.8 بالمئة أثناء التداول، وفقا للبيانات بحلول الساعة 18:40 بتوقيت موسكو، انخفضت قيمة عملة "البيتكوين" الى 16.803 دولار.

وفي وقت سابق، انخفضت قيمة عملة "البيتكوين" إلى أدنى مستوى في عامين عند 16351.52 دولار.

وانخفضت عملة "البيتكوين"، سابقا، بأكثر من 13 بالمئة وتم تداول العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم دون مستوى 16 ألف دولار، وذلك للمرة الأولى منذ نوفمبر 2020.