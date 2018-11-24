البنك المركزي يفجر مفاجأة حول صادرات مصر من البطاطس

قال البنك المركزي المصري إن إجمالي صادرات مصر من البطاطس انخفضت خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي و تحديدا خلال شهور إبريل حتي يونيو 2018، وبلغت 54.5 مليون دولار مقارنة بـ 75.6 مليون في نفس الربع من العام المالي قبل السابق بتراجع قدره 21 مليون دولار.

وأضاف تقرير صادر عن البنك المركزي ان صادرات مصر من الذهب ضمن السلع نصف المصنعة، انخفضت إلي 354.4 مليون في آخر 3 شهور من العام المالي الماضي مقابل 376 مليونا بنفس الفترة المناظرة

وأشار التقرير إلي انخفاض صادرات القطن الخام إلي 15.5 مليون دولار مقارنة بـ 24.2 مليون في آخر 3 شهور من العام المالي قبل الماضي.

في الوقت نفسه رفعت مصر من حجم صادراتها من الفاكهة الطازجة والمجففة إلي 153.5 مليون دولار في الربع الأخير من السنة المالية الماضية مقابل 106.2 مليون بنفس الفترة من العام السابق له.