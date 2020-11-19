هبوط الذهب إلى أدنى مستوى في 4 أشهر
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هبوط الذهب إلى أدنى مستوى في 4 أشهر

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العرب اليوم - هبوط الذهب إلى أدنى مستوى في 4 أشهر

اسعار الذهب
لندن - العرب اليوم

تشهد أسعار الذهب اليوم الخميس تراجعا في ظل حالة من التفاؤل بقرب تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد. ووفقا لوكالة "بلومبرغ" فقد جرى تداول العقود الآجلة للذهب عند 1860.10 دولار للأونصة بانخفاض نسبته 0.74% عن سعر التسوية السابق.فيما تم تداول العقود الفورية للذهب عند 1862.27 دولار بانخفاض نسبته 0.53% عن سعر الإغلاق السابق.وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري قالت الشركة الأمريكية "مودرنا" إن النتائج الأولية أظهرت أن لقاحها ضد فيروس كورونا المستجد فعال بنسبة 94.5%.

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هبوط الذهب إلى أدنى مستوى في 4 أشهر هبوط الذهب إلى أدنى مستوى في 4 أشهر



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