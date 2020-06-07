بورصة الكويت تستهل تعاملات الأسبوع على ارتفاع

استهلت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 14ر43 نقطة ليبلغ مستوى 98ر5065 نقطة بنسبة صعود بلغت 86ر0 في المئة.

وجري تداول كمية أسهم بلغت 8ر256 مليون سهم عبر 9075 صفقة نقدية بقيمة بلغت 7ر43 مليون دينار.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس 9ر32 نقطة ليبلغ مستوى 68ر4195 نقطة بنسبة صعود بلغت 79ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر139 مليون سهم عبر 4577 صفقة نقدية بقيمة 9ر7 مليون دينار.

وصعد مؤشر السوق الأول 31ر48 نقطة ليبلغ مستوى 27ر5507 نقطة بنسبة صعود بلغت 88ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 17ر117 مليون سهم عبر 4498 صفقة بقيمة 7ر35 مليون دينار.

في غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 17ر49 نقطة ليبلغ مستوى 24ر4100 نقطة بنسبة صعود بلغت 21ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 7ر116 مليون سهم عبر 3662 صفقة نقدية بقيمة 8ر6 مليون دينار.