أردوغان يطلب من الأتراك أن يتحلوا بالصبر وأن يثقوا بالحكومة فيما يتعلق بالنموذج الاقتصادي الجديد
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أردوغان يطلب من الأتراك أن يتحلوا بالصبر وأن يثقوا بالحكومة فيما يتعلق بالنموذج الاقتصادي الجديد

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العرب اليوم - أردوغان يطلب من الأتراك أن يتحلوا بالصبر وأن يثقوا بالحكومة فيما يتعلق بالنموذج الاقتصادي الجديد

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
أنقرة - العرب اليوم

طلب الئيس التركي رجب طيب أردوغان من الأتراك أن يتحلوا بالصبر وأن يثقوا بالحكومة فيما يتعلق بالنموذج الاقتصادي الجديد.

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أردوغان يطلب من الأتراك أن يتحلوا بالصبر وأن يثقوا بالحكومة فيما يتعلق بالنموذج الاقتصادي الجديد أردوغان يطلب من الأتراك أن يتحلوا بالصبر وأن يثقوا بالحكومة فيما يتعلق بالنموذج الاقتصادي الجديد



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