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وفاة رجل الأعمال المصري محمود العربي

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العرب اليوم - وفاة رجل الأعمال المصري محمود العربي

وفاة رجل الأعمال المصري محمود العربي
القاهرة - العرب اليوم

 توفي مساء اليوم الخميس رجل الأعمال المصري محمود العربي، رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية السابق، عن عمر ناهز 89 عاما.

ونعت مجموعة العربي الراحل في بيان على حسابها بموقع "فيسبوك": "بقلوب مؤمنة بالله وراضية بقضائه وقدره، ننعي بمزيد من الحزن والأسى وفاة الحاج محمود العربي، رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي، ورجل الصناعة الوطنية، وشهبندر التجار".

وأعلنت المجموعة عن أن الجنازة ستشيع بعد صلاة الجمعة من مسقط رأس الراحل بقرية أبورقية مركز أشمون محافظة المنوفية.

ولد العربي في عام 1932 لأسرة فقيرة بإحدى قرى محافظة المنوفية، وبدأ حياته مع التجارة في سن صغيرة، حيث كان يبيع الألعاب البسيطة للأطفال أمام منزل أسرته.

وفي سن العاشرة عمل بمحل عطور، لكن لم يكمل أكثر من شهر لينتقل بعدها للعمل في محل بحي الحسين الشهير، لتبدأ رحلته مع التجارة حتى أصبح أشهر رجال المال والأعمال في مصر.

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وفاة رجل الأعمال المصري محمود العربي وفاة رجل الأعمال المصري محمود العربي



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