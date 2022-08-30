العقود الآجلة لخام برنت تهبط 5 دولارات لتصل إلى 100.07 دولار للبرميل

هبطت العقود الآجلة لخام برنت 5 دولارات لتصل إلى 100.07 دولار للبرميل، في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.