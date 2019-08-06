أسعار الذهب تستقر اليوم قرب أعلى مستوى لها خلال ستة‬ أعوام
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أسعار الذهب تستقر اليوم قرب أعلى مستوى لها خلال ستة‬ أعوام

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العرب اليوم - أسعار الذهب تستقر اليوم قرب أعلى مستوى لها خلال ستة‬ أعوام

الذهب
لندن - العرب اليوم

استقرت أسعار الذهب اليوم قرب أعلى مستوى لها في ست سنوات مع إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن .
وبحلول الساعة 0543 بتوقيت جرينتش، انخفض سعر الذهب في التعاملات الفورية 0.1 % إلى 1461.51 دولار للأوقية (الأونصة.
كما انخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % ليبلغ 1474.40 دولار للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 16.39 دولار للأوقية، في حين زاد البلاتين 0.2 % إلى 854.85 دولار.

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أسعار الذهب تستقر اليوم قرب أعلى مستوى لها خلال ستة‬ أعوام أسعار الذهب تستقر اليوم قرب أعلى مستوى لها خلال ستة‬ أعوام



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