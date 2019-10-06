شركة البترول الصينية تنسحب من حقل غاز إيراني

نقل موقع رسمي عن وزير النفط الإيراني بيجن زنگنه إن شركة البترول الوطنية الصينية انسحبت من تطوير المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي للغاز.

وتطور شركة البترول الوطنية الصينية حقل بارس الإيراني القطري المشترك للغاز.

وأضاف زنگنه أن بلاده تريد علاقات صداقة مع جميع دول المنطقة، وأن العدو المشترك من خارج المنطقة.

وحقل بارس الجنوبي هو أكبر حقول الغاز الطبيعي في العالم ، ويوجه انسحاب الصين ضربة لمساعي طهران الرامية للحفاظ على تمويل مشروعات الطاقة في ظل إعادة فرض عقوبات أمريكية على قطاع النفط الإيراني في وقت سابق من العام الجاري .

وقالت إيران في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني إن مؤسسة البترول الوطنية الصينية حلت محل شركة توتال في تشغيل المرحلة 11 من مشروع حقل بارس الجنوبي بعد انسحاب الشركة الفرنسية من المشروع خشية انتهاك العقوبات.