وزير الطاقة السعودي يؤكد أن المملكة ستنتج 13 مليون برميل نفط يومياً بحلول 2027

توقع وزير الطاقة السعودي أن تكون المملكة قادرة على زيادة قدرتها اليومية لإنتاج النفط بأكثر من مليون برميل لتتخطى 13 مليون برميل يوميا مطلع العام 2027 وأفاد الوزير السعودي عبد العزيز بن سلمان في مؤتمر للطاقة في المنامة أن الإنتاج سيبلغ على الأرجح 13.2 إلى 13.4 برميل يوميا، لكن ذلك سيكون في نهاية 2026 أو بداية 2027" وتابع أن بلاده ستحافظ على هذا المستوى من الإنتاج "إذا سمح السوق بذلك" وكانت شركة "أرامكو" السعودية العملاقة أعلنت في مارس 2020 أنها تلقت توجيهات من وزارة الطاقة لزيادة الإنتاج يوميا من 12 إلى 13 مليون برميل يوميا، دون أن تقدم جدولا زمنيا لتنفيذ ذلك.