صعدت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، وسجل مزيج "برنت" في التعاملات قراءة فوق مستوى 92 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 22 سبتمبر الماضي. وبحلول الساعة 17:50 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 3.75% إلى 86.77 دولار للبرميل. في حين ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 3.67% إلى 92.12 دولار للبرميل.