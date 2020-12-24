بورصة بيروت تغلق على ارتفاع بنسبة 1.01 %

أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على ارتفاع بنسبة 1.01%، أي ما يعادل 3 نقاط، ليغلق عند مستوى 629.66 نقطة وبلغت كمية الأسهم المتداولة 168 ألفًا و450 سهمًا، بقيمة مليون و 478 ألفًا و127 دولارًا، نفّذت من خلال 52 صفقة كما تحسنت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و434 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و369 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.