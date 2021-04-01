وزير الطاقة السعودي يؤكد أن المحادثات مع المسؤولين الأمريكيين لم تؤثر على قرار زيادة إنتاج النفط تدريجيا بداية من مايو
آخر تحديث GMT17:04:32
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » اقتصاد عاجل

وزير الطاقة السعودي يؤكد أن المحادثات مع المسؤولين الأمريكيين لم تؤثر على قرار زيادة إنتاج النفط تدريجيا بداية من مايو

العرب اليوم -

العرب اليوم - وزير الطاقة السعودي يؤكد أن المحادثات مع المسؤولين الأمريكيين لم تؤثر على قرار زيادة إنتاج النفط تدريجيا بداية من مايو

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان
الرياض - العرب اليوم

وزير الطاقة السعودي يؤكد أن المحادثات مع المسؤولين الأمريكيين لم تؤثر على قرار زيادة إنتاج النفط تدريجيا بداية من مايو

اقتصاد عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

وزير الطاقة السعودي يؤكد أن المحادثات مع المسؤولين الأمريكيين لم تؤثر على قرار زيادة إنتاج النفط تدريجيا بداية من مايو وزير الطاقة السعودي يؤكد أن المحادثات مع المسؤولين الأمريكيين لم تؤثر على قرار زيادة إنتاج النفط تدريجيا بداية من مايو



أخبار ذات صلة

GMT 16:44 2021 الخميس ,01 إبريل / نيسان

وزير الطاقة السعودي يعلن عدم مناقشة قضية أسواق النفط مع الطرف الأميركي
العرب اليوم - وزير الطاقة السعودي يعلن عدم مناقشة قضية أسواق النفط مع الطرف الأميركي

GMT 16:42 2021 الخميس ,01 إبريل / نيسان

تحالف "أوبك+" يقرر زيادة إنتاج النفط تدريجيا بدءا من آيار/ مايو المقبل
العرب اليوم - تحالف "أوبك+" يقرر زيادة إنتاج النفط تدريجيا بدءا من آيار/ مايو المقبل

GMT 21:37 2021 الأربعاء ,31 آذار/ مارس

السعودية والعراق تتفقان على صندوق برأسمال 3 مليارات دولار
العرب اليوم - السعودية والعراق تتفقان على صندوق برأسمال 3 مليارات دولار

GMT 21:09 2021 الأربعاء ,31 آذار/ مارس

رئيس هيئة قناة السويس يؤكد أن خسائر إغلاق السفينة "إيفر غيفن" للقناة تصل إلى مليار دولار
العرب اليوم - رئيس هيئة قناة السويس يؤكد أن خسائر إغلاق السفينة "إيفر غيفن" للقناة تصل إلى مليار دولار

GMT 18:31 2021 الأربعاء ,31 آذار/ مارس

الخارجية الأميركية ترحب بإعلان السعودية توفير دعم لمنتجات الوقود في اليمن بقيمة 420 مليون دولار
العرب اليوم - الخارجية الأميركية ترحب بإعلان السعودية توفير دعم لمنتجات الوقود في اليمن بقيمة 420 مليون دولار

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 15:06 2021 الخميس ,01 إبريل / نيسان

إطلالات الفاشينيستاز العربيات بالفستان الأسود والحذاء الملون
العرب اليوم - إطلالات الفاشينيستاز العربيات بالفستان الأسود والحذاء الملون

GMT 10:46 2021 الخميس ,01 إبريل / نيسان

"طيران الإمارات" تطلق خدمة زفاف خاصة على متن "إيرباص أيه 380" العملاقة
العرب اليوم - "طيران الإمارات" تطلق خدمة زفاف خاصة على متن "إيرباص أيه 380" العملاقة

GMT 08:33 2021 الثلاثاء ,30 آذار/ مارس

تصميم المطاعم المستقبلي بين الـ"بلكسي" والزجاج
العرب اليوم - تصميم المطاعم المستقبلي بين الـ"بلكسي" والزجاج

GMT 13:53 2021 الإثنين ,29 آذار/ مارس

رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن تقوية الإنتاجية الدفاعية لجيش بلاده
العرب اليوم - رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن تقوية الإنتاجية الدفاعية لجيش بلاده

GMT 11:50 2021 الخميس ,01 إبريل / نيسان

فيسبوك يمنع فيديو لترامب كان عبارة عن مقابله معه
العرب اليوم - فيسبوك يمنع فيديو لترامب كان عبارة عن مقابله معه

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 03:59 2021 الثلاثاء ,23 آذار/ مارس

السعودية تعلن نجاح إطلاق القمر الصناعي "شاهين سات"
العرب اليوم - السعودية تعلن نجاح إطلاق القمر الصناعي "شاهين سات"

GMT 01:42 2021 الثلاثاء ,23 آذار/ مارس

انطلاق أول قمر صناعي تونسي للفضاء
العرب اليوم - انطلاق أول قمر صناعي تونسي للفضاء

GMT 21:37 2021 السبت ,27 آذار/ مارس

أوبو تطلق سوار اللياقة البدنية Band Sport متعدد الوظائف
العرب اليوم - أوبو تطلق سوار اللياقة البدنية Band Sport متعدد الوظائف

GMT 21:51 2021 السبت ,27 آذار/ مارس

إجراءات بسيطة لكسر إدمان الهواتف الذكية
العرب اليوم - إجراءات بسيطة لكسر إدمان الهواتف الذكية

GMT 00:58 2021 الأحد ,28 آذار/ مارس

تعرف على أفضل الأماكن السياحية في مدينة قسنطينة في الجزائر
العرب اليوم - تعرف على أفضل الأماكن السياحية في مدينة قسنطينة في الجزائر

GMT 04:15 2021 الثلاثاء ,23 آذار/ مارس

زوري "ذا غرين بلانيت" لأفضل سياحة بيئية في دبي
العرب اليوم - زوري "ذا غرين بلانيت" لأفضل سياحة بيئية في دبي

GMT 16:24 2021 الأحد ,28 آذار/ مارس

الأقمار الكاملة "قمر الدودة" تزين السماء نهاية الأسبوع
العرب اليوم - الأقمار الكاملة "قمر الدودة" تزين السماء نهاية الأسبوع

GMT 16:23 2021 الأحد ,28 آذار/ مارس

تصوير المجال المغناطيسي للثقب الأسود لأول مرة
العرب اليوم - تصوير المجال المغناطيسي للثقب الأسود لأول مرة

GMT 10:17 2019 الخميس ,27 حزيران / يونيو

هل للسائل المنوي علاقة بشهوة المرأه
العرب اليوم - هل للسائل المنوي علاقة بشهوة المرأه

GMT 20:46 2020 الإثنين ,09 آذار/ مارس

فوائد حب الرشاد للقولون
العرب اليوم - فوائد حب الرشاد للقولون

GMT 12:58 2019 السبت ,13 تموز / يوليو

تعرف على مميزات أنثى السرطان وطرق إيقاعها في الحب
العرب اليوم - تعرف على مميزات أنثى السرطان وطرق إيقاعها في الحب

GMT 12:29 2019 الإثنين ,13 أيار / مايو

فوائد الريحان لعلاج الإلتهابات
العرب اليوم - فوائد الريحان لعلاج الإلتهابات

GMT 11:13 2019 الثلاثاء ,08 تشرين الأول / أكتوبر

إليكِ أبرز الأشكال المميَّزة لتصميمات ورق الحائط في 2019
العرب اليوم - إليكِ أبرز الأشكال المميَّزة لتصميمات ورق الحائط في 2019

GMT 01:32 2015 السبت ,15 آب / أغسطس

"سامسونج" تطلق "جلاكسي إس سيكس بلس" بإمكانات تنافس "آبل"
العرب اليوم - "سامسونج" تطلق "جلاكسي إس سيكس بلس" بإمكانات تنافس "آبل"

GMT 18:56 2018 الثلاثاء ,06 تشرين الثاني / نوفمبر

اختيار دجانيني نجمًا للجولة الثامنة من الدوري السعودي
العرب اليوم - اختيار دجانيني نجمًا للجولة الثامنة من الدوري السعودي
 
syria-24
Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab