بوريس جونسون يؤكد الاتفاق التجاري مع أوروبا بداية لمرحلة جديدة من العلاقات

أكد رئيس الوزراء البريطانيا بوريس جونوسن اليوم أن التوصل لاتفاق بشأن مستقبل العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي يأتي إيذاناً بمرحلة جديدة من العلاقات وتتويجاً لجهود مضنية من الجانبين وأكد جونسون في مؤتمر صحفي بهذا الخصوص أن الاتفاق يعيد السيادة الكاملة لبريطانيا على قوانينها وتجارتها ومياهها، كما يحقق الثقة والاستقرار للشركات من الجانبين وأوضح أن بلاده ستظل شريكاً موثوقاً للاتحاد الأوروبي قائلاً: " الاتفاق يعني استقرارًا جديداً ويقيناً فيما كان في بعض الأحيان علاقة متصدعة وصعبة".

وأضاف موجها خطابه للشركاء الأوروبيين "سنكون أصدقاءكم، وحلفاءكم، وداعمين لكم، وفي الحقيقة علينا أن لا ننسى أبدًا، سوقكم الأول" وفي الختام، وجه جونسون رسالة إلى الشعب البريطاني قال فيها: "في نهاية هذه السنوات الصعبة، ينصب تركيزنا على هزيمة الوباء، وإعادة بناء اقتصادنا وأنا واثق تمامًا من أننا نستطيع القيام بذلك وسنفعله. ولكن الأمر متروك لنا جميعا كأمة حديثة ومستقلة حقًا لإدراك ضخامة هذه اللحظة والاستفادة منها إلى أقصى حد" مما يذكر، أن بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي رسمياً نهاية الشهر الجاري، ويمثل الاتفاق التجاري آخر مرحلة في مسار تحديد العلاقات المستقبيلة بين الجانبين، وحظي بترحيب كبير من قبل المواطنين والشركات من الجانبين.