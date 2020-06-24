أسعار النفط تنهار إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من أسبوع

واصلت أسعار النفط تراجعها اليوم الأربعاء حيث لمست حاجز الـ40 دولار للبرميل، وذلك إثر نشر وزارة الطاقة الأمريكية تقريرا أظهر ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة.