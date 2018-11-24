تهاوت أسعار النفط نحو 8% عند تسوية تعاملات ، ليسجل "نايمكس" أسوأ أداء يومي في أكثر من 3 سنوات، لتتجاوز خسائره الأسبوعية السابعة على التوالي 11%.

وتراجعت أسعار الخام الأميركي لأدنى مستوى في أكثر من عام مع مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وزيادة الإمدادات.

ومن جانبها خفضت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي خلال العامين المقبلين.

وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قد كشفت عن ارتفاع مخزونات النفط للأسبوع التاسع على التوالي، فيما استقر إنتاج الخام بالولايات المتحدة عند أعلى مستوى له على الإطلاق.

بينما يترقب المستثمرون قرار منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بشأن سياسة الإنتاج مع توقعات بالعودة إلى خفض الإنتاج باجتماعها المقبل في 6 ديسمبر.

وعند التسوبة، تراجع سعر الخام العقود الآجلة للخام الأمريكي "نايمكس" تسليم شهر يناير بنحو 7.7% إلى 50.42 دولار للبرميل، وهو أسوأ أداء يومي منذ 6 يوليو 2015، ليسجل خسائر أسبوعية تجاوزت 11%.

وبحلول الساعة 6:42 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم شهر يناير بنسبة 6% إلى 58.84 دولار للبرميل.