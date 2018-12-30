أعلنت شركة "دانة غاز" تسلمها دفعة جديدة بقيمة 162.4 مليون درهم (44.3 مليون دولار) من عملياتها في مصر وأوضحت الشركة أن هذه الدفعة تتكون من مبلغ 35 مليون دولار من الحكومة المصرية، وذلك ضمن دفعة تم سدادها للشركات العاملة في قطاع النفط، و9.3 مليون دولار من بيع 157.35 ألف برميل من المكثفات، مشيرةَ إلى أنه تم سداد الدفعتين بالدولار.

وقال باتريك ألمان وارد الرئيس التنفيذي لشركة "دانة غاز" إن حصول الشركة على 55 مليون دولار من الحكومة المصرية خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري سيمكنها من إتمام التحضيرات النهائية لحفر أول آبارها الاستكشافية في المياه العميقة في القطاع رقم 6 من منطقة امتياز حقل شمال العريش البحري والمقرر حفره في بداية عام 2019.

وأضافت الشركة في بيان الأحد أنه بهذه الدفعة تكون قد تلقت دفعتين بقيمة 202 مليون درهم (55 مليون دولار) في ديسمبر/كانون الأول الجاري من الحكومة المصرية بهدف سداد مستحقاتها المتأخرة وتابعت "أن شحنة المكثفات هذه هي خامس شحنة من المكثفات تبيعها الشركة خلال عام 2018، ليبلغ بذلك مجموع المبالغ المتسلمة من مبيعات شحنات المكثفات من عمليات الشركة في مصر 54 مليون دولار خلال عام 2018" وقالت الشركة إن إجمالي المبالغ المتسلمة من مصر تصل إلى 729 مليون درهم (199 مليون دولار) منذ بداية العام مقارنة بـ600 مليون درهم (164 مليون دولار) في عام 2017 بزيادة نسبتها 21% على أساس سنوي.