ارتفع سوق السعودية المالي بداية تعاملات الجلسة قبل الأخيرة لعام 2018، في المقابل تراجع أداء مؤشرات أسواق المال الخليجية، وسط سيطرة للهدوء على تعاملات الأسواق المالية وتجاهلت الأسواق الأخبار الإيجابية في أسواق المال العالمية بشأن المحادثات بين الولايات المتحدة الأميركية والصين والتي تحقق تقدما جيدا بشأن عقد اتفاقا محتملا للتجارة بين البلدين، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط ختام تعاملات يوم الجمعة ليرتفع سعر البرميل من خام برنت 0.91% إلى 53.21 دولار، كما صعد سعر البرميل من خام نايمكس 1.61% إلى 45.33%.

وارتفع المؤشر الرئيسي لسوق المال السعودي "تاسي" 0.44% بالغا مستوى 7783.30 نقطة، وفي تمام الساعة 10:21 بتوقيت السعودية، تم التداول على 5.407 مليون ورقة مالية بسيولة 126.327 مليون ريال نفذت خلال 7035 صفقة. ودعم الأداء الإيجابي في السوق ارتفاع القطاعات مجتمعة، يقودها "الخدمات التجارية والمهنية" 0.92%، و"الإعلام والترفيه" 0.71%. وقاد سهم "مجموعة السريع التجارية الصناعية" نشاط السوق من حيث أحجام التداول بإجمالي 477.399 ألف ورقة مالية بعد ارتفاعه 0.93% إلى 15.22 ريال، في حين جاء سهم "الكابلات السعودية" متقدما نشاط السيولة في السوق بإجمالي 12.256 مليون ريال ليرتفع 3.05% إلى 38.85 ريال.

في المقابل، هدأت التداولات في سوق أبوظبي المالي ليتراجع المؤشر العام للسوق هامشيا فاقدا 0.04% إلى 4729.34 نقطة. وفى تمام الساعة 10:49 بتوقيت أبوظبي، سجلت السيولة 8.602 مليون درهم بعد التداول على 4.931 مليون ورقة مالية تمت من خلال تنفيذ 133 صفقة. وتأثر السوق بتباين أداء القطاعات؛ حيث ارتفعت مؤشرات 3 قطاعات بصدارة "الطاقة" 2.27% مع ارتفاع سهم "طاقة" 11.11% إلى درهم لسهم ليقود ارتفاعات الأسهم في السوق، وصعد "دانة غاز" 0.84%، وربح قطاع الخدمات 1.93%، فيما تراجعت مؤشرات 3 قطاعات يقودها "الاتصالات" 0.47%. وجاء سهم "اتصالات" متقدما نشاط الأسهم من حيث السيولة بإجمالي قيمة 2.706 مليون درهم بعد تراجعه 0.47% إلى 16.86 درهم، تلاه "طيران أبوظبي" بإجمالي قيمة 2.415 مليون درهم رابحا 0.3 درهم بنسبة 9.52% إلى 3.45 درهم.

وتراجع هامشيا المؤشر العام لسوق دبي المالي 0.07% بالغا مستوى 2467.66 نقطة، بعد التداول على 29.173 مليون ورقة مالية بسيولة 14.389 مليون درهم نفذت خلال 176 صفقة. وفى تمام الساعة 10:48 بتوقيت دبي، غلب التراجع على أداء القطاعات، لتخسر مؤشرات 4 قطاعات يقودها "النقل" 0.66%، و"الاستثمار" 0.57%، فيما ارتفع قطاعا "السلع الاستهلاكية" 2.23%، و"التأمين" 0.28%. وقاد سهم "الاتحاد العقارية" نشاط السيولة بإجمالي قيمة 9.385 مليون درهم رابحا 1.23% إلى 0.41 درهم، وذلك بدعم موافقة مجلس إدارة الشركة على قرار شراء أسهمها بنسبة لا تتجاوز 10% من رأس المال المدفوع بقصد إعادة بيعها، تلاه سهم "جي إف إتش" بإجمالي قيمة 1.679 مليون درهم ليصعد 0.12% إلى 0.853 درهم.