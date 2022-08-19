الروبل الروسي عند أعلى مستوى في نحو 3 أسابيع

تواصل العملة الروسية ارتفاعها أمام العملتين الأمريكية والأوروبية، وسجل الروبل الروسي اليوم الجمعة أمام الدولار أعلى مستوى منذ 25 يوليو الماضي، إذ انخفض الدولار دون مستوى 58 روبلا. وبحلول الساعة 10:15 بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف الدولار بنسبة 0.46% إلى 59.26 روبل (الروبل = 100 كوبيك)، وقبل ذلك بدقائق تم تداول العملة الأمريكية دون مستوى 58 روبلا. فيما تراجع سعر صرف اليورو بنسبة 0.91% إلى 59.63 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.