انخفاض أسعار الغاز في أوروبا إلى نحو 700 دولار

انخفضت أسعار الغاز في أوروبا في تداول اليوم ، إلى ما يقرب من 700 دولار لكل ألف متر مكعب، وفقا لبورصة لندن.

وبحسب البيانات المتداولة، افتتحت العقود الآجلة لشهر فبراير/ شباط، على مؤشر TTF تداولها عند 765.3 دولار لكل ألف متر مكعب، وفي ختام جلسة التداول بلغ السعر 702.8 دولار.

تعتمد ديناميكيات عروض الأسعار على سعر التسوية ليوم التداول السابق 788.9 دولار لكل ألف متر مكعب.

وتراجعت أسعار الغاز في السوق الأوروبية، يوم الاثنين الماضي، إلى أقل من 850 دولارا لكل ألف متر مكعب، للمرة الأولى منذ 21 فبراير/ شباط الماضي.

وفي 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وافقت دول الاتحاد الأوروبي على تحديد سعر أقصى لتبادل الغاز، بحيث يصل إلى 180 يورو لكل ميغاواط ساعة (نحو 2000 دولار لكل ألف متر مكعب بسعر الصرف الحالي) سيدخل حيز النفاذ في 15 فبراير/ شباط 2023.

ويهدف هذا الإجراء، بحسب واضعيه، إلى حماية الأسر والشركات الأوروبية من ارتفاع أسعار الغاز، حيث تسبب ارتفاع تكلفة الطاقة في أوروبا، كما أفادت وسائل الإعلام الغربية، بحدوث أعلى معدل تضخم منذ عقود.