المركزي الإيراني يؤكد أن المفاوضات مستمرة مع باريس لرهن النفط مقابل 15 مليار دولار

أكد حاكم البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي أن المفاوضات مستمرة مع باريس في ما يتعلق بنية الأخيرة تقديم خط ائتمان بقيمة 15 مليار دولار مقابل رهن النفط الإيراني.