نوفاك فرض سقف على أسعار النفط الروسي سيضر بسوق الطاقة ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، بأن فرض سقف على أسعار النفط الروسي سيلحق الضرر بسوق الطاقة، وسيؤدي إلى العجز وارتفاع الأسعار.

وأكد نوفاك أن تحديد سقف أسعار النفط الروسي، ينتهك جميع آليات السوق ويضر بصناعة النفط العالمية.