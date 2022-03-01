العقود الآجلة للنفط الأميركي تقفز أكثر من 8 دولارات متجاوزة 104 دولارات للبرميل
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العقود الآجلة للنفط الأميركي تقفز أكثر من 8 دولارات متجاوزة 104 دولارات للبرميل

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العرب اليوم - العقود الآجلة للنفط الأميركي تقفز أكثر من 8 دولارات متجاوزة 104 دولارات للبرميل

النفط الأميركي
واشنطن - العرب اليوم

العقود الآجلة للنفط الأميركي تقفز أكثر من 8 دولارات متجاوزة 104 دولارات للبرميل

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العقود الآجلة للنفط الأميركي تقفز أكثر من 8 دولارات متجاوزة 104 دولارات للبرميل العقود الآجلة للنفط الأميركي تقفز أكثر من 8 دولارات متجاوزة 104 دولارات للبرميل



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