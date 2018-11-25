استقرار أسعار صرف الدولار خلال التعاملات

شهدت أسعار صرف الدولار استقرارا نسبيا خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وبلغ متوسط سعر صرف الدولار 80ر17 جنيه.

وطبقا لآخر تحديث، استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري ليسجل 78ر17 جنيه للشراء، و88ر17 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، استقر سعر الدولار ليسجل 79ر17 جنيه للشراء، و89ر17 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة، استقر سعر الدولار ليسجل 86ر17 جنيه للشراء، و96ر17 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي، استقر سعر الدولار ليسجل 86ر17 جنيه للشراء، و96ر17 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي، استقر سعر الدولار ليسجل 85ر17 جنيه للشراء، و95ر17 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية، استقر سعر الدولار ليسجل 86ر17 جنيه للشراء، و96ر17 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، سجل سعر الدولار 89ر17 للشراء، و99ر17 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي اليوناني، استقر سعر الدولار ليسجل 86ر17 جنيه للشراء، و96ر17 جنيه للبيع.