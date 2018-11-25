البترول تطرح بنزين 95 مخصوص بالأسواق خلال أيام

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، عن وجود إجراءات لدى شركتين تابعتين للوزارة هما التعاون ومصر للبترول، للبدء في عملية طرح منتج بنزين 95 المخصوص بالسوق خلال أيام وبعلامة تجارية خاصة بكل شركة.

وذكرت الوزارة في تصريحات صحفية أن هناك اهتماما من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بتقديم أفضل المنتجات الوطنية بسعر تنافسي تناسب المستهلكين.

وأكدت الوزارة أن سعر المنتج المقرر طرحه سيكون بنفس سعر ما هو مطروح بالأسواق من بنزين 95 العادي.