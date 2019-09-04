البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

اغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 076 % ، عند مستوى 1806.08 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 5.8 مليون دينار أردني، وسط تداول 6.0 مليون سهم، نفذت من خلال 2,707 صفقة.