الدولار‭‬ يتجه لتسجيل أول تراجع أسبوعي منذ شهر

يتجه الدولار لتسجيل أول تراجع أسبوعي في أربعة أسابيع، بينما قاد الرفع الحاد لمعدلات الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي إلى مكاسب لليورو، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات التضخم الأميركية المقرر نشرها الأسبوع المقبل. وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات أخرى، واحدا بالمئة خلال اليوم إلى 108.400. ويتجه لتسجيل هبوط أسبوعي بنسبة 1.1 بالمئة.