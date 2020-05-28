مؤشرا البحرين العام يقفل على ارتفاع والإسلامي على انخفاض

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,276.06 بارتفاع قدره 6.55 نقاط عن معدل الإقفال السابق, كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 579.11 بانخفاض قدره 1.10 نقطة عن معدل إقفاله السابق. وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم مليوناً و649 ألفاً و378 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 345 ألفاً و803 دنانير بحرينية تم تنفيذها خلال 74 صفقة.

