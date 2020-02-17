السعودية تعلن تصدير الغاز في القريب العاجل

كشف وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن المملكة ستدخل مجال تصدير الغاز في القريب العاجل، مؤكدا في الوقت ذاته على طموح المملكة للاستغلال الأمثل للموارد الكربونية من زيت وغاز، سواء كانت هذه الموارد تقليدية أو غير تقليدية.