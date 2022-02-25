تونس تتجه لرفع أسعار الوقود خلال أيام

قال مسؤول تونسي، الجمعة، إن الارتفاع الكبير في أسعار النفط العالمية مع تفجر الأزمة في أوكرانيا سيؤثر بقوة على المالية العامة للبلاد، وإن الحكومة تتجه لرفع أسعار الوقود مرة أخرى في غضون أيام.وتسعى تونس التي تدعم أسعار الوقود المحلية إلى حزمة إنقاذ مالية خارجية لمساعدتها على تجنّب أزمة حادة تلوح في الأفق في ماليتها العامة.