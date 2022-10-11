تراجع الذهب مع صعود الدولار وسط توقعات رفع أسعار الفائدة

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف، اليوم الثلاثاء، متأثرة بمكاسب الدولار وسط توقعات بمواصلة رفع أسعار الفائدة، بينما ساد الحذر قبل إعلان بيانات التضخم الرئيسية المقرر في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1665.89 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 06:12 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامست أدنى مستوى منذ الثالث من أكتوبر/تشرين الأول.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1672.60 دولار، وفق رويترز.