تنطلق في موسكو الأسبوع الجاري فعاليات قمة "أقدر" العالمية، تحت شعار "تمكين المجتمعات عالميا: التجارب والدروس المستفادة"، بالتزامن مع فعاليات منتدى موسكو العالمي.

وتنطلق القمة تحت رعاية ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان، من 29 أغسطس الجاري وحتى 1 سبتمبر المقبل.

وتشمل أجندة الدورة الـ 3 من القمة 11 جلسة أساسية تناقش 3 محاور رئيسة وهي: "التعليم والخدمة الوطنية.. مقومات أساسية لتمكين الشباب الإماراتي"، و"الأمن التقني والفكري والغذائي: ركائز استراتيجية لتمكين المجتمعات والشباب - الإمارات نموذجا"، و"العلوم المتقدمة والمشاريع المستقبلية وأدوارها في التمكين وتحقيق الرفاهية المجتمعية".