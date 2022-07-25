الدولار يتراجع مع عودة الإقبال على المخاطرة لأسواق العملات

تراجع سعر الدولار وسجلت العملات الرئيسية المنافسة مكاسب اليوم الاثنين مع عودة الإقبال على المخاطرة لأسواق العملات في حين يقيم المستثمرون الأثر المحتمل لرفع متوقع في معدلات الفائدة الأميركية هذا الأسبوع وأشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى رفع للفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعاته يومي 26 و27 يوليو على الرغم من بيانات الأسبوع الماضي التي أظهرت أن التضخم بلغ 9.1 بالمئة على أساس سنوي في يونيو، مما يزيد من احتمالات رفع أكبر للفائدة بمقدار مئة نقطة أساس في وقت لاحق هذا العام وبحلول الساعة 1036 بتوقيت غرينتش، هبط مؤشر الدولار 0.2 بالمئة إلى 106.49 في حين ارتفع اليورو 1.02195 دولار.