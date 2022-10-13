الاحتياطي الأجنبي من العملات والذهب في روسيا يرتفع إلى 548.7 مليار دولار خلال أسبوع

كشف بنك روسيا عن بلوغ الاحتياطيات الدولية للاتحاد الروسي 548.7 مليار دولار اعتبارا من 7 أكتوبر 2022، بعد أن زادت بنسبة 1.5% (8 مليارات دولار) خلال أسبوع. وجاء في بيان أن "حجم الاحتياطيات الدولية حتى 7 أكتوبر، بلغ 548.7 مليار دولار، بعد أن زاد خلال الأسبوع بمقدار 8.0 مليار دولار، أو 1.5%، تحت تأثير إعادة التقييم الإيجابية".