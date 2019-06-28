مؤشر الأسهم اليابانية يغلق على انخفاض



أغلقت الأسهم اليابانية اليوم على انخفاض قبيل محادثات مرتقبة بين الرئيسين الأمريكي والصيني على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان.

وهبط المؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية 0.3 % ليغلق عند مستوى 21275.92 نقطة، بعد أن ارتفع 1.2 % أمس.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1 % إلى 1551.14 نقطة.