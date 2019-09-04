البورصة العراقية تغلق منخفضة

أغلق مؤشر سوق العراق للأوراق المالية "البورصة" اليوم على انخفاض بنسبة 0.30 % , متوقفاً عند 469.2 نقطة.

وسجل المؤشر انخفاض أسهم 8 شركات, وارتفاع أسهم 7 أخرى, فيما حافظت 8 شركات على أسعار أسهمها.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة 99,811,340 سهما, بقيمة 154,826,550 دينارا عراقيا, تحصلت من خلال إبرام 140 صفقة , شملت 23 شركة مساهمة من أصل 103 شركات مسجلة في البورصة.