حصد سوق أبوظبي للأوراق المالية جائزة التميز للأعمال 2018 من مهرجان أعمال الإمارات والهند خلال الحفل الختامي للدورة الثانية من المهرجان، والذي أقيم في فندق قصر الإمارات بحضور مجموعة من المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين وكبار المدراء من جميع أنحاء العالم.

ويُعنى مهرجان أعمال الإمارات والهند باستكشاف أبرز فرص الأعمال في كل من الهند والإمارات وتعزيز قنوات التواصل بينها. وتم تنظيم المهرجان على امتداد الإمارات السبع خلال الفترة ما بين شهر مارس/ أذار الماضي وشهر ديسمبر/ كانون الأول الحالي.

و قال خليفة المنصوري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية بالإنابة "نشعر بالفخر لفوز سوق أبوظبي للأوراق المالية بجائزة التميز للأعمال من المهرجان، وذلك باعتبارها شهادة على إنجازات السوق ومساهمته في قطاع الأعمال." ويشار إلى أن سوق أبوظبي للأوراق المالية، وحتى منتصف شهر ديسمبر/ كانون الأول 2018، يضم 17,673 ألف مستثمرا هنديا، بلغت قيمة تداولاتهم /بيع وشراء/ نحو 335 مليون درهم من بداية العام الحالي وحتى منتصف شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وهو ما يعادل حوالي 15% من إجمالي قيمة تداولات /بيع وشراء/ المستثمرين الآسيويين في السوق .

وكان سوق أبوظبي للأوراق المالية قد فاز بجائزة «جسر التميز» من مجلس العمل الأميركي في أبوظبي ضمن الحفل السنوي الثامن للمجلس في وقت سابق من العام الحالي وترتكز استراتيجية سوق أبوظبي للأوراق المالية على تحقيق نمو اقتصادي مستدام لصالح المستثمرين الأجانب والمحليين، وذلك من خلال تمكينهم من الاستفادة من البيئة التنافسية والآمنة التي يوفرها السوق.