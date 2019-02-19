معدل البطالة في بريطانيا عند أدنى مستوى منذ 44 عاماً

بلغ معدل البطالة في بريطانيا أدنى مستوى له منذ 44 عاما، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية صدرت الثلاثاء رغم تراجع النمو الاقتصادي جراء تباطؤ الاقتصاد العالمي والمخاوف بشأن بريكست.

وبلغ معدل البطالة 4,0 بالمئة في الأشهر الثلاثة حتى كانون الأول/ديسمبر، وهو أقل مستوى منذ 1975، بحسب ما أفاد مكتب الاحصاءات الوطني.

وكان المعدل هو ذاته الذي تم تسجيله في الأشهر الثلاثة حتى تشرين الثاني/نوفمبر، وفق بيان مكتب الاحصاءات، بينما كان متوقعاً ألا يحدث أي تغير.

وتراجع إجمالي عدد العاطلين عن العمل بـ14 ألفا ليبلغ 1,36 مليون في العام المنتهي في كانون الأول/ديسمبر، وهو عدد أقل بمئة ألف عن العام السابق.

وقال المكتب إنه "رغم تباطؤ النمو، ازدهر سوق العمل في بريطانيا"، مشيرا كذلك إلى تسجيل البلاد معدل توظيف قياسياً.

لكن الأنباء الجيدة عن سوق العمل تزامنت مع إعلان شركة "هوندا" اليابانية لصناعة السيارات أنها ستغلق مصنعها في بريطانيا عام 2021، ما يعني خسارة 3500 وظيفة.

وأفاد مكتب الاحصاءات أن الأجور في بريطانيا بقيت متفوقة على معدل التضخم.

ونما متوسط الدخل بما في ذلك المكافآت بنسبة 3,4 بالمئة في الشهور الثلاثة حتى كانون الأول/ديسمبر مقارنة بالعام السابق، وهو ما عزز القدرة الشرائية لرواتب الموظفين.