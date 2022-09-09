قوات الاحتلال الأميركي تسرق دفعة جديدة من النفط السوري

ذكرت مصادرنا أن "قوات الاحتلال الأمريكي سرقت دفعة جديدة من النفط السوري من حقول الجزيرة ونقلتها إلى قواعدها في الأراضي العراقية" ونقل عن مصادر محلية من ريف اليعربية في ريف الحسكة أن "رتلا لقوات الاحتلال الأمريكي مؤلفاً من 88 صهريجا معبأ بالنفط السوري المسروق خرج اليوم من معبر المحمودية غير الشرعي ودخل الأراضي العراقية" وأوضحت المصادر أن الرتل "غادر الأراضي السورية على دفعات باتجاه قواعد الاحتلال الأمريكي في شمال العراق".