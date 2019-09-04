الأسهم الأمريكية تفتح على ارتفاع

استهلت الأسهم الأمريكية التداولات على ارتفاع بشكل عام اليوم مع صدور بيانات مشجعة من الصين هدأت المخاوف من تباطؤ النمو العالمي، في حين تلقت المعنويات دعمًا من علامات على انحسار التوترات في هونج كونج عقب سحب مشروع قانون مثير للجدل.

وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي 183.97 نقطة، أو 0.70 % إلى 26301.99 نقطة، وزاد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 18.40 نقطة، أو 0.63 % إلى 2924.67 نقطة، وصعد مؤشر "ناسداك" المجمع 75.65 نقطة أو 0.96 % ليصل إلى 7949.81 نقطة.