العملة الروسية تواصل الصعود أمام الدولار وتسجل أعلى مستوى منذ مايو 2015

تواصل العملة الروسية تعزيز مواقعها أمام العملتين الأمريكية والأوروبية، وجرى تداول الدولار اليوم الأربعاء دون مستوى 51 روبلا وذلك للمرة الأولى منذ مايو 2015. وبحلول الساعة 10:50 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 1.27 روبل (الروبل = 100 كوبيكا) إلى 50.61 روبل. في حين انخفض سعر صرف اليورو بواقع 1.18 روبل إلى 53.30 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.