مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 127ر0 %

أغلق مؤشر سوق مسقط "30" اليوم عند مستوى 52ر4011 نقطة منخفضًا بـ 10ر5 نقاط بنسبة 127ر0% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 62ر4016 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 3 ملايين و 954 ألفًا و 963 ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة 4ر61% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت قيمتها مليونين و 450 ألفًا و 307 ريالات عمانية.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 033ر0% عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 74ر18 مليار ريال عماني.