%35 زيادة في معدلات التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة

كشف أحدث تقرير تلقاه المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء التجارة الخارجية غير البترولية لمصر خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر من العام الجاري، أن معدلات التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأميركية، حققت خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري نسبة زيادة بلغت 35%، حيث سجلت 5 مليارات و750 مليون دولار مقابل 4 مليارات و251 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017 بفارق مليار و499 مليون دولار.

كما حققت معدلات التبادل التجاري مع الدول الإفريقية دون الدول العربية خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري نسبة زيادة بلغت 21%، حيث سجلت مليارى و117 مليون دولار مقابل مليار و748 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بفارق 369 مليون دولار.

وحققت معدلات التبادل التجاري السلعي بين مصر والدول العربية زيادة ملموسة بنسبة 13%، حيث بلغت 11 مليارا و508 ملايين دولار مقارنة بـ10 مليارات و183 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017 بفارق مليار و325 مليون دولار، كما حققت حركة التجارة الخارجية بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال الفترة محل التقرير نسبة زيادة بلغت 8.6%، حيث سجلت 23 مليارا و534 مليون دولار مقابل 21 مليارا و658 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بفارق مليار و876 مليون دولار.